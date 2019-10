Il y a dix ans, ils avaient mis le feu à l’Emirates Stadium malgré la défaite sur le score de 2-0 des Rouches face aux Gunners en Ligue des champions.

Une décennie plus tard, ils sont prêts à remettre ça. On peut en effet s’attendre à une belle ambiance dans le kop liégeois puisque 3 000 fans des Rouches feront le déplacement à Londres ce jeudi pour supporter leurs favoris et donner de la voix. La plupart passeront la journée dans la capitale anglaise avant d’assister à la rencontre. Environ 80 VIP liégeois seront également présents dans l’enceinte de 60 000 personnes.