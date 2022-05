C’est un classique du football belge, parmi les souvenirs amers. La finale de la Coupe des Coupes 1982, entre le Standard et le Barça, est résumée en un mot par Éric Gerets : "Injustice."

L’injustice d’un deuxième but barcelonais tombé à la suite d’un coup franc manifestement trop vite tiré, et qui a surpris les Liégeois. L’injustice ou l’impression que l’arbitre allemand, Walter Eschweiler, n’a sifflé "que des couillonnades", en français dans le texte, selon Gerets.

C’était il y a quarante ans, et Walter Meeuws, sollicité à intervalles réguliers pour évoquer cette première (et seule) finale européenne du Standard, en sourit, avec le temps. "On devient des vieux messieurs, avec ces souvenirs." Mais la mémoire est toujours bonne, pour le défenseur de 70 ans, qui refait le fil du parcours, cette saison-là, anecdotes à l’appui.

Il y a d’abord le seizième de finale aller à Floriana (Malte), sur un terrain où les traces d’une fête étaient encore présentes. "La veille du match, à l’entraînement, on a découvert des capsules de bouteilles sur le terrain, se rappelle Meeuws. Il y avait eu un événement festif, et tout n’avait pas été dégagé, manifestement…"

Le Standard ne se prendra pas les pieds dans les capsules, et il passera douze buts sur l’ensemble des deux matchs (1-3 puis 9-0).

(...)