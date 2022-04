Josh Wander, cofondateur de 777 Partners, et Andres Blazquez, Operating Partner et CEO de… la Genoa, étaient présents dans les travées de Sclessin ce dimanche pour assister au match face à l’Union. Mais pour eux la journée la plus importante est celle de lundi, jour où le rachat du club liégeois va être acté par les dernières signatures… avant le passage devant la Commission de licences, mardi. L’objectif sera de prouver que la mise en continuité du club est assurée. La présence de la future direction a-t-elle eu un impact sur les joueurs, auteurs d’une bonne première période ? "On n’a encore rencontré personne, mais on a appris par la presse qu’ils étaient là aujourd’hui", précisait Noë Dussenne après la rencontre. "Ils doivent nous connaître et nous aussi. Je pense qu’on va avoir une réunion cette semaine. Je suis impatient de connaître leur projet, il faut partir sur un nouveau cycle. Je suis curieux de voir ce qu’ils ont à nous proposer. Les nouvelles idées sont toujours bienvenues. On verra avec qui l’avenir va s’écrire. Personnellement, j’ai envie d’être un cadre de ce nouveau projet, mais il en faut d’autres pour entourer l’équipe."