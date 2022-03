Dans son communiqué tardif de vendredi dernier annonçant l’accord pour le rachat par 777 Partners, le Standard évoque une conférence de presse qui se tiendra fin avril. C’est lors de celle-ci que les nouveaux propriétaires exposeront plus clairement leurs objectifs pour l’avenir du Matricule 16.

Du côté de la société américaine, on s’est limité à une réaction postée sur le compte LinkedIn de Juan Arciniegas, Managing Director. "L’expansion de notre stratégie dans le football nous amène en Belgique et au Standard de Liège, l’une des marques les plus iconiques de la compétition belge. Nous ne pourrions pas être plus heureux de prendre part à ce projet."

Ce lundi, 777 Partners, via son service presse, s’est un peu plus attardé sur sa politique de rachat de club dans les colonnes de nos confrères de la Gazetta dello Sport.

Concrètement, la société américaine confirme bien son intention de construire une galaxie dans le monde du football en mettant un point d’honneur à faire évoluer chacun de ses clubs membres. "Nous ferons en sorte que chacun de nos clubs rencontre du succès sur le terrain et en dehors de celui-ci. C’est un projet à long terme. Nous voulons générer des profits et investir dans la région tout en maximisant la valeur de nos clubs."

Les futurs nouveaux propriétaires du Standard évoquent également les possibles échanges entre les différents clubs (Genoa, Vasco de Gama, Séville et le Standard). "Nous travaillerons sur les synergies techniques entre les différents clubs, sur l’échange de joueurs et d’expériences ainsi que sur une plus grande attractivité en termes de marketing et de sponsoring. Notre méthodologie sera la même que celles dans les autres segments de notre activité."

La société basée à Miami évoque également le matériel humain qu’elle compte mettre en place. "Nous engagerons les meilleurs professionnels pour gérer ces activités. Nous ne sommes qu’au début, mais il est clair que le développement du marché commun à plusieurs clubs nous donnera certainement un grand avantage à l’avenir."