Le Standard a gagné. On parle ici des U21 liégeois, qui ont inversé la tendance et se sont imposés 1-2 sur la pelouse d’OHL, lundi, grâce à des buts de Brahim Ghalidi et Camil Mmaee. Cette victoire a permis aux hommes de Geoffrey Valenne, quatrièmes, de faire la bonne opération en distançant Gand (battu à Anderlecht et qui compte désormais quatre points de retard sur les Rouches) et en se rapprochant du Club NXT (qui compte deux points d’avance mais trois matchs de plus). Le top 4, qui permettra d’inscrire une équipe U23 en D1B la saison prochaine, se rapproche.