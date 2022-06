Ce mardi, 777 Partners a annoncée l’arrivée de Don Dransfield en qualité de CEO du Football Group. Il supervisera l’ensemble des opérations commerciales et footballistiques des clubs du groupe. Dransfield a été débauché, tout comme le directeur sportif des Rouches, Fergal Harkin, au City Football Group où il était directeur de la stratégie du célèbre groupe dont le fer de lance est Manchester City.

Si pour le Standard, cela n’a pas d’incidence directe, c’est un beau coup réalisé par Josh Wander et ses équipes. Avec la volonté de se professionnaliser dans un domaine, le foot, dans lequel 777 Partners est novice. L’arrivée de Dransfield laisse augurer celle d’autres clubs dans le giron de 777 Partners dans les prochaines semaines, mois. Des clubs en mauvaise santé, avec l’objectif de créer une société annexe à 777 Partners, nommée Football Group pour, selon nos informations, la coter en bourse. L’objectif ? Générer plus de profit pour la société et les clubs qui la composent.

Pierre Locht bientôt fixé sur son sort

L’arrivée de Don Dransfield en tant que CEO du Football Group de 777 Partners va permettre de clarifier le projet américain. Sa mission, entre autres, sera de superviser le travail des CEO en poste dans chacun des clubs du groupe et donc, celui de Pierre Locht. Ce dernier, nommé ad interim, va s’entretenir avec Dransfield dans les jours qui viennent afin de voir ce qu’il attend exactement de lui et de décider ensemble si la mission ad interim peut devenir une fonction définitive ou non. En attendant, le Liégeois continue de gérer le club avec Réginal Goreux mais aussi Johannes Spors. Le directeur sportif de la Genoa est toujours impliqué dans les décisions rouches dans l’attente de l’arrivée de Fergal Harkin. Il nous revient également que le directeur financier sera le Liégeois Giacomo Angelini, CFO de Rolls-Royce Solutions Liège.

Deila attend une meilleure offre

Dans le dossier du futur coach, la priorité reste Ronny Deila. Le Norvégien de 46 ans a bel et bien reçu une offre de la part des dirigeants de 777 Partners mais elle n’était pas satisfaisante à ses yeux et il en attend une meilleure. Le T1 de New York City n’est pas pressé car il lui reste un an de contrat en MLS, mais il doit tout de même donner sa réponse pour vendredi. Les décideurs rouches disposent également d’un plan B.Une fois le dossier du T1 finalisé, le staff des U23 sera constitué. Quant au programme des matchs amicaux, il prend forme. Le premier est programmé au 23 juin à Manage.

Le 29, le Standard affrontera Saint-Trond. Le club pourrait affronter le RWDM avant de partir en stage (du 4 au 10 juillet) aux Pays-Bas où il jouera deux amicaux avant de recevoir, à Sclessin, Mönchengladbach le 16 juillet.