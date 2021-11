Il est possible de gagner contre Eupen en masquant quelques lacunes. C’est un peu plus compliqué contre La Gantoise, une formation autrement outillée, plus complète collectivement, et avec des individualités capables de sortir du lot.

La prestation de Tarik Tissoudali a mis l’équipe liégeoise en grande difficulté. L’attaquant, double buteur et impliqué dans toutes les réalisations locales, s’est trop souvent retrouvé esseulé, à la fois en raison de son placement intelligent, de la cohésion collective des Buffalos et de l’absence, côté liégeois, d’un milieu plus consistant.