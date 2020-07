La nouvelle vareuse flashy des gardiens du Standard a été dévoilée ce mercredi (voir ci-dessous). Et au sein du noyau rouche, deux jeunes rêvent de la porter : Matteo Godfroid (16 ans) et Louis Fortin (18 ans).

Depuis le début de la préparation, les deux gardiens s’entraînent en alternance avec l’équipe première. Et ce n’est pas un hasard. "Le Standard mise beaucoup sur eux", comme le confirme Pierre Derbaudrenghien, entraîneur des jeunes gardiens rouches lors des sept dernières saisons. "Ils sont parfaitement adaptés à la philosophie de gardiens que le club essaye de mettre en place depuis quelques années. Un profil de gardien a été dégagé, tant en termes de qualité que de mentalité, et on peut dire que ces deux joueurs y répondent parfaitement."