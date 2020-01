Le Standard souffle le chaud et le froid quand il s’agit de remettre la mécanique en route après quelques semaines de break.

Bientôt terminée la trêve. Une pause que les hommes de Michel Preud’homme ont accueillie avec le plus grand des soulagements. Elle leur a permis de souffler physiquement (ils l’ont abordée sur les rotules vu leur programme démentiel depuis septembre) et mentalement (elle suivait un zéro sur six en championnat et deux éliminations en Europa League et en Coupe de Belgique).

