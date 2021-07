Le Standard - Rennes de ce samedi devait marquer le retour au stade des supporters. Ce ne sera pas le cas. Mais le match aura bien lieu, à huis clos et au centre d’entraînement du Standard. Car sportivement, il est très important pour Mbaye Leye. "On essaye toujours, lors du dernier match d’une préparation, d’affronter une équipe qui nous est supérieure dans tous les compartiments, que ce soit financièrement, dans le jeu, dans le positionnement, etc., expliquait le coach de Rouche après le partage face à Malines (2-2). Il faudra élever notre niveau car c’est ça qui va nous permettre d’arriver prêts contre Genk. On va d’ailleurs commencer ce match avec une équipe type qui se dessine."

En d’autres termes, sauf blessure, l’équipe qui débutera face à Rennes sera celle qui commencera la saison, vendredi prochain à Sclessin. Mbaye Leye n’ayant pas caché que le 3-5-2 était devenu le "système de base", les matchs de préparation disputés jusqu’à présent permettent de déterminer 90 % du onze de base de l’entraîneur sénégalais. Le voici.