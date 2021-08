C’est un paradoxe de la défaite du Standard contre l’Antwerp (2-5). Il a concédé trois des cinq buts anversois quand il est apparu mieux en place, dans un système qu’il a semblé mieux maîtriser, des deux côtés du terrain.

Quand Dönnum est monté à la pause, à la place de Sissako, Mbaye Leye a fait basculer son équipe en 4-3-3, après le 3-5-2 de la première période, et du début de saison. Le changement était déjà apparu à Zulte Waregem, une semaine avant, quand le renfort norvégien avait déjà remplacé Sissako à 15 minutes du terme. Cela avait donné une première indication positive, avec un but, et une passe décisive de Dönnum pour Tapsoba.

Au Beerschot, ce dimanche, Leye débutera-t-il encore avec trois défenseurs centraux ? Ou commencera-t-il avec Dönnum, et donc plutôt dans un 4-3-3 ? Certaines séquences du match contre l’Antwerp, en première période, ont posé la question de la mise en pratique d’une tactique qui demande un solide bagage dans la reconversion défensive, surtout. Et ce n’est pas si simple.