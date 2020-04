Accord total entre le Standard et ses joueurs: salaires réduits du 19 mars au 3 mai © Belga Standard Kevin Sauvage

C’est la fin du feuilleton qui aura duré de longues semaines, la mesure ira du 19 mars au 3 mai. Depuis la nuit dernière, la direction du Standard et ses joueurs ont trouvé un terrain d’entente définitif concernant la réduction des salaires des Standardmen.



Pour rappel, au début de la crise sanitaire, le Standard avait proposé à ses joueurs de réduire leur salaire jusqu’à 3250€ brut et que l’équivalent soit reversé à la Fondation Standard de Liège pour financer l’achat de matériel dans les hôpitaux de la région liégeoise. En cas de refus, les joueurs seraient placé au chômage pour force majeure.



Rapidement, plusieurs joueurs ont accepté tandis que d’autres ont opposé leur refus. Plusieurs Standardmen saisissaient le syndicat des joueurs, Sporta, contrariés d’avoir été mis devant le fait accompli selon eux et regrettant un manque de dialogue. S’en suivait un bras de fer, à distance entre les joueurs qui, au fur et à mesure que le temps passait se rétractaient. Au final, il ne restait que six joueurs qui refusaient toujours la proposition du club.



A l’initiative de la Pro League, une conciliation a eu lieu entre le Standard et les joueurs via le syndicat Sporta. Des négociations, dans une meilleure ambiance, ont été entamées il y a plus de dix jours pour finalement parvenir à un accord hier tard dans la soirée. Tous les joueurs du groupe, sans exception, acceptent de réduire leur salaire à hauteur d'un peu moins de 3300€ mais ce montant est proportionnel au salaire des joueurs.



Autrement dit, les plus gros salaires sont plus impactés que les petits tandis que les primes ne sont pas impactées. Cette mesure débute bien à partir du 19 mars, comme initialement prévu, mais cette mesure doit prendre fin le 3 mai prochain, date présumée de la fin du confinement tel que nous le connaissons et non plus le 24 mai, date initiale de la fin de la saison.