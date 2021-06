On le savait depuis mars, l'équipementier du Standard va changer pour la saison 2021-2022. Adidas remplace New Balance et retrouve des droits que la célèbre marque sportive avait perdus 18 ans auparavant. À 10h, Adidas va annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux et montrer le nouveau maillot des Rouches.

Ce mariage serait le troisième entre l'équipementier allemand et le club liégeois puisque Adidas l'a déjà équipé de 1976 à 1981 (avec une Coupe de Belgique à la clé en 1981), et de 1987 à 2003 (une Coupe de Belgique en 1993).