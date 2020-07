Contre OHL, les Standardmen ont provoqué des gestes d’agacement chez leur coach.

Toute personne a un côté pile et un côté face. Philippe Montanier ne fait pas exception à cette règle. Après les cris face à Waremme et Courtrai, le Français s’est ainsi laissé aller à des gestes d’agacement lors des deux duels contre OHL (1-1 et 0-1).

À plusieurs reprises le plexiglas de son dugout a autant résonné que tremblé. "Il faudra que je me calme et que je canalise ces réactions impulsives", reconnaissait-il, avant d’ajouter une touche d’humour. "Je ne sais pas s’il y a une assurance mais il m’est déjà arrivé de casser deux ou trois plexiglas, jamais les mains… heureusement."

Ne cachant pas ce côté moins en self-control, le T1 liégeois a constaté les aspects encore à travailler d’ici la reprise de la compétition. Décryptage de ce qui ne le satisfait pas encore.