Une nouvelle fois attendu mardi à l’Académie pour se soumettre aux traditionnels tests médicaux d’avant saison, Uche Agbo brillait à nouveau par son absence.

C’est la troisième fois que le Nigérian ne rentre pas à l’Académie alors que sa présence était annoncée.

Pour rappel, le Standard attendait le médian défensif, prêté les six derniers mois au Rayo Vallecano, jeudi dernier pour la reprise officielle. Ce dernier a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir assister, au Nigéria, à une cérémonie d’hommage à sa maman décédée en octobre. Agbo était alors attendu à Liège dimanche et à l’Académie lundi où, une nouvelle fois, il ne s’est pas présenté.

Du côté du Standard, on est sans nouvelles de celui qui a encore un contrat de deux ans en bord de Meuse et qui s’expose désormais clairement à des sanctions de la part de son employeur pour absence injustifiée. Quelles sont les raisons de cette absence prolongée ? On ne le sait pas mais une chose est certaine, Uche Agbo souhaite quitter le Standard mais le Nigérian a-t-il opté pour la meilleure stratégie ?