Al-Dakhil à Saint-Trond, c’est presque fait, Klauss devrait suivre Standard K.S. Le jeune défenseur de 19 ans avait réalisé des débuts prometteurs en Rouche. Les Trudonnaires tentent également de boucler le prêt du Brésilien. © Belga

On vous en parlait la semaine dernière, Ameen Al-Dakhil intéressait fortement Saint-Trond, désireux de renforcer sa ligne défensive. De son côté, le jeune défenseur de 19 ans formé en partie au centre de formation liégeois souhaitait obtenir davantage de temps de jeu, ce qui est légitime après avoir effectué des débuts prometteurs cette saison avec le Standard (13 apparitions en championnat et une en Coupe). Mercredi dernier, il livrait encore une très bonne prestation sur la pelouse d'Eupen (0-2).



Mais malgré la prolongation de son contrat en novembre dernier, Ameen Al-Dakhil n’a jamais constitué un premier choix au yeux de Luka Elsner. Voyant qu’il n’obtiendrait sans doute pas ce qu’il désirait, à savoir du temps de jeu à Sclessin, le Belgo-iranien a considéré les options qui se présentaient à lui.



La plus chaude émanait de Saint-Trond. Même si le dossier a connu pas mal de rebondissements ces derniers jours ; il semble qu’il soit en passe d’être bouclé. Le défenseur central de 19 ans rejoindrait le Stayen sur base d’un transfert définitif. Al-Dakhil recevrait la totale confiance du staff sportif et pourrait ainsi éclater définitivement.On le sait aussi, Al-Dakhil était au coeur d’un dossier épineux qui concernait également Joao Klauss.



Les Trudonnaires souhaitaient s’attacher les services des deux joueurs et le Standard y voyait un moyen de calmer les tensions entre les deux clubs suite à la plainte déposée par le STVV dans le dossier du transfert d’Edmilson Junior au Standard. Le prix d’Ameen Al-Dakhil, estimé par les Liégeois à 1.2M€ (et 30% sur la plus value), serait alors revu à la baisse (aux alentours des 500.000€) et un 20 % sur l’éventuelle plus value.



Le Standard devrait encore payer un peu moins d’un million d’euros à Saint-Trond pour que le dossier Edmilson soit enfin entériné. De son côté, Saint-Trond récupérerait un défenseur central prometteur ainsi que Joao Klauss, pour lequel la direction limbourgeoise tente, actuellement, de boucler les contours d’un prêt avec Hoffenheim. Cela devrait se décider au finish pour le Brésilien de 24 ans.