Le jeune Rouche de 19 ans réussit ses débuts en Pro League. Alex Teklak en dresse le portrait tactique.

Intransigeant face au meilleur buteur du défunt championnat, Paul Onuachu et ses 30 buts, calme et serein dimanche à Zulte Waregem, on en oublierait presque qu’Ameen Al-Dakhil est un novice de la Pro League. Le jeune défenseur central de 19 ans réussit ses débuts, en toute discrétion, sans fioriture.

"J’étais aux commentaires à Waregem et je me suis fait la réflexion suivante : on ne le voit pas", lance notre consultant Alex Teklak. "Ce n’était pas dans le sens péjoratif du terme que j’ai dit cela, mais plutôt comme lorsqu’on ne parle pas d’un arbitre : c’est qu’il réalise un bon match. C’était pareil pour le jeune Al-Dakhil."

"Il est propre et scanne bien le jeu"

Ancien attaquant reconverti défenseur central il y a un peu moins de trois ans au centre de formation des Rouches, Ameen Al-Dakhil impressionne par son calme.

"De ce qu’on a pu voir, les choses sont bien faites", lance Alex Teklak. "On ne sait pas encore juger toute sa panoplie en deux matchs. Par contre, on peut constater qu’il est calme et serein. Il est constamment concerné, on voit qu’il cherche toujours le bon positionnement par rapport aux deux autres centraux et aux médians défensifs. En fait, il scanne très bien le jeu. Si rigueur, son calme et sa sérénité sont autant d’atouts lorsqu’on évolue à ce poste."