Un jeune qui commet des erreurs est un jeune qui apprend. Moussa Sissako l’a appris à ses dépens dimanche dernier à Seraing. Après une prestation catastrophique sur le terrain de l’Union, le défenseur central avait à cœur, tout comme le reste du groupe, de se racheter une conduite face à l’autre promu.

Alors que le Standard était plus spectateur qu’acteur de ce derby wallon, l’ancien joueur du PSG a eu fort à faire face aux assauts répétés des Sérésiens. Plus calme et concentré que face aux Unionistes, Sissako tenait la baraque derrière aux côtés d’Ameen Al-Dakhil comme en témoignaient les stats du joueur de 20 ans. Ce dernier était, derrière Gavory (68 %), le défenseur à présenter le plus grand pourcentage d’actions réussies (67 %, 30 sur 45).

(...)