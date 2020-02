D'abord silencieux ce dimanche, Aleksandar Jankovic a souhaité réagir après avoir appris que le Standard a déposé plainte contre lui.

Comme nous l'expliquons ici , les révélations de Dejan Veljkovic dans le cadre de l'enquête sur le footgate égratignent désormais le Standard. Conséquence directe: Bruno Venanzi a déposé une plainte à l'encontre de six personnes, dont Olivier Renard et Aleksandar Jankovic, aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale U20 chinoise. Contacté par nos soins ce lundi matin, l'entraîneur serbe se dit "choqué et surpris":Et Jankovic de plaider sa cause:Et de conclure:(Ndlr : ce qui est bien le cas)