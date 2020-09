Le 7 août dernier, Zinho Vanheusden entrait officiellement dans un cercle très fermé, celui des plus jeunes capitaines de l’histoire du Standard. "Zinho a tout à fait le profil. C’est un joueur de haut niveau exemplaire qui commande très bien sa défense. Il peut aussi être un bon relais avec l’arbitre en cas de besoin", assurait Philippe Montanier.

Ce changement de statut a été accompagné d’un changement d’attitude manifeste. Après avoir piétiné d’impatience durant ses trois matchs de suspension, le Diablotin est revenu plus motivé que jamais lors du déplacement au Beerschot où il arborait fièrement son brassard. Aujourd’hui, Vanheusden semble plus calme, plus serein et, surtout, plus efficace.

"Ce qui est surprenant, c’est son physique, fait remarquer notre consultant, Alex Teklak. Il est fit de chez fit. Pourtant, il a passé près de six mois sans jouer. Mais là, il a l’air de s’être affiné."