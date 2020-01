Avant la cérémonie du Soulier d’or, plusieurs Standardmen se sont arrêtés au micro de la DH.

Mehdi Carcela a a donné sa préférence à Dieumerci Mbokani,"le meilleur attaquant de Belgique", qui est en lutte avec Hans Vanaken pour le titre de 66e Soulier d'or. Arnaud Bodart, lui, voit Simon Mignolet remporter le titre de meilleur gardien. "Il a pris peu de buts et il le mérite amplement", souligne le portier des Rouches, qui espère "que Bruges connaîtra un coup de mou" durant la deuxième partie de saison et qui a très envie de recommencer l’année du bon pied. "On a gardé le zéro à deux reprises en stage et ça a fait du bien pour reprendre l’année, espérons que ce soit le cas aussi vendredi à Malines car un mauvais résultat pourrait nous faire réfléchir."

Pour cette rencontre, Obbi Oulare devrait être titularisé par Michel Preud’homme suite au départ de Renaud Emond. "J’ai fait le stage sans problème, je me porte bien. J’espère pouvoir prendre le relais de Renaud, parti à Nantes", souligne l'attaquant.

Dans le sens des arrivée, Alexandre Grosjean, le directeur général des Rouches, a confirmé la signature imminente d’Eden Shamir, le médian israëlien de 24 ans. "Le joueur est arrivé en Belgique ce mercredi et tout est en ordre au niveau des différents contrats. Il doit encore passer ses tests puis ce sera officialisé."

Ce transfert pourrait mettre fin au mercato du Standard. "On n’a jamais caché le poste pour lequel on donnait la priorité. Si celui-ci peut être confirmé, ce sera une arrivée importante mais le mercato se termine le 31 janvier à minuit et on ne peut pas anticiper ce qu’il va se passer. En principe, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. On essaie de former le meilleur noyau et nous sommes dans la direction pour laquelle on voulait s’orienter", termine le CEO des Rouches.