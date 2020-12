Fraîchement retraité, Aloys Nong a embrassé une nouvelle carrière, celle de formateur.

En avril dernier, alors qu’il nous annonçait sa retraite à 36 ans après des passages remarqués à Courtrai, Malines et au Standard, Aloys Nong évoquait son avenir et était plutôt clair quant à ses intentions : "Je ne me vois pas devenir coach ; ce n’est pas fait pour moi."

Huit mois plus tard, alors que deux de ses anciens clubs s’affronteront ce mercredi, nous retrouvons le Camerounais dans un rôle de…. formateur. "Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis", nous confie-t-il, tout sourire.

En huit mois, les choses ont pas mal évolué pour l’ancien attaquant qui, aujourd’hui, officie dans l’Academy de celui qu’il appelle toujours "coach" : Emilio Ferrera.