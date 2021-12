Revenu cet été au club en tant que coach des U15, Aloys Nong évoque sa nouvelle vie.

Après avoir pris sa retraite en avril 2020, l’ancien attaquant du Standard, Aloys Nong, a embrassé une seconde carrière qu’il n’aurait jamais imaginée réaliser un jour, celle de formateur. Ses armes, il les a faites aux côtés d’Emilio Ferrera au sein de son Académie avant d’en rejoindre une autre, cet été, sur les hauteurs du Sart-Tilman. Coach des U15 rouches, Aloys Nong est heureux d’avoir posé ce choix.

Aloys, comment vivez-vous vos premiers mois en tant que formateur au Standard ?

"Je suis extrêmement heureux et fier d’être là. C’est un honneur de revenir dans ce grand club qui a accepté de me donner une chance de commencer cette deuxième carrière et d’apporter mon expérience à ses jeunes. Le but, c’est de les aider à développer leur carrière au Standard. Je n’aurais jamais imaginé me retrouver ici aujourd’hui."



(...)