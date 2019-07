Deux jours après son entorse, le médian a repris la course.

Mardi, on apprenait que l'entorse dont souffrait Selim Amallah depuis le contact rugueux avec Nicolas Raskin la veille, était tout ce qu'il y a de plus classique et que son indisponibilité allait être de seulement quelques jours.

Hier, le Belgo-marocain a travaillé en salle avant de terminer la séance sur la piste d'athlétisme jouxtant le terrain où s'entraînaient ses équipiers. Amallah avait même lâché ses béquilles et marchait normalement tandis que sa cheville droite était toujours enflée.

Ce mercredi matin, Selim Amallah a déjà recommencé à courir sur le terrain en compagnie d'un kiné du club.