Dans un peu plus de six mois, la planète football aura les yeux rivés sur le Qatar et son extravagante Coupe du monde 2022. En attendant de voir les Diables défier le Canada, le Maroc et la Croatie, nous avons testé le ballon officiel de ce Mondial estampillé Adidas, le Al Rihla (qui signifie le voyage en arabe) avec l’international marocain du Standard, Selim Amallah. "Ils ont fait un bel effort sur le design, il est magnifique, j’ai hâte de l’essayer", lance le médian offensif.



(...)