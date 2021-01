Un doublé face à Waasland, un but et un assist à Malines, et une nouvelle passe décisive face à Charleroi dimanche… sans compter deux autres buts dans lesquels il a un pied : Selim Amallah revit depuis le retour de Mbaye Leye à Sclessin. Avec un pied dans 7 des 11 buts inscrits par ses couleurs en 4 rencontres, Selim fait à nouveau du Amallah, si bien que l’international marocain réalise, en termes de chiffres (voir par ailleurs), la meilleure saison de sa carrière.

Ce retour au premier plan, son frère aîné, Mohamed, l’a suivi avec attention.

"On est tous heureux de le voir à nouveau prester à ce niveau", précise-t-il avant d’ajouter : "Mais il peut encore faire mieux, il le sait."

L’avis des siens, cela compte énormément pour le milieu offensif qui place la famille depuis toujours au centre des débats.