Plus de quatre heures d’entraînement sous une chaleur toujours bien présente, voilà à quoi ressemblait la première journée de stage des Rouches à Kamen.

Dès le matin, les troupes de Michel Preud’homme ont mis une intensité très élevée pour la première séance du jour au menu de laquelle on retrouvait des exercices de passing et de pressing. Les joueurs ne se ménageaient pas et c’est Selim Amallah qui a fait les frais de cette intensité en sortant blessé à la cheville droite après un choc rugueux avec Nicolas Raskin. "Ça, on ne fait pas", a d’ailleurs lâché Preud’homme à son jeune joueur.

La cheville droite de l’ancien joueur de Mouscron, déjà meurtrie en 2017, a alors enflé de manière impressionnante, provoquant l’inquiétude du Standardman. "Tu crois que c’est quoi ?", demandait-il à un des kinés. À la pause boisson, Raskin et les autres Liégeois sont venus s’enquérir de l’état de santé du médian axial. Ce dernier a passé une échographie qui a révélé une entorse de la cheville. Le stage de Selim Amallah est logiquement terminé, mais le joueur devrait rester avec le groupe.

Quelques minutes plus tard, Kostas Laifis s’ouvrait l’arcade droite à la suite d’un contact fortuit avec Kosanovic. À noter encore l’absence d’Agbo lors de la première séance. Malade, le Nigérian a participé à l’entraînement de l’après-midi, comme Boljevic, touché au pouce. Enfin, Felipe Avenatti soigne encore une blessure aux adducteurs encourue fin de saison dernière. Il devrait encore en avoir pour deux semaines.