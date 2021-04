Avec 14 buts inscrits et quatre assists, Selim Amallah est impliqué dans 27 % des buts du Standard cette saison et présente les meilleures statistiques de sa carrière. "Pourtant, je n’y prête pas attention", nous glisse le Marocain.

Tout au long de l’entretien, qui a lieu au cœur du vestiaire, le sourire ne quitte pas le visage de celui qui n’a pas été épargné par le destin. À 24 ans, Amallah semble arrivé à pleine maturité. Cette finale de Coupe, il veut la remporter avant, qui sait, de s’envoler vers l’étranger.

Selim Amallah, statistiquement, vous réalisez la meilleure saison de votre carrière. Êtes-vous satisfait pour autant ?

"Malgré les blessures qui m’ont fait louper 13 matchs, c’est pas mal. Les statistiques le prouvent, même si ce n’est pas ce que je regarde le plus. Malheureusement, aujourd’hui, c’est ce qui compte. Quand on parle de transfert, on parle de statistiques. Je trouve ça un peu dommage car tu peux être un bon joueur sans pour autant marquer ou délivrer des assists. Tu peux être important pour ton équipe sans pour autant être décisif."



(...)