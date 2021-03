Selim Amallah était le héros rouche samedi soir avec sa frappe surpuissante, du gauche, en pleine lucarne. "Je dirais que c’est le but le plus important de ma carrière, mais je me réjouirai surtout si on gagne la finale. On va se concentrer sur la suite."

Cette Coupe peut être une bouée de sauvetage pour les Liégeois. "C’est ce qui peut nous sauver cette saison. On va quand même jouer tous les matches de championnat à fond, on va tenter de prendre le max de points."