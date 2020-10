Standard-Club Bruges, c’est l’affiche de samedi soir en Pro League. Une affiche qui se disputera sans Jackson Muleka (ischios)." On ne va pas prendre de risque mais il évolue bien", avait expliqué Philippe Montanier jeudi en conférence de presse. Selim Amallah n’est pas non plus repris dans le noyau liégeois, suite à la douleur qu’il ressent au genou depuis son retour de la sélection marocaine. "Mais ça n’a pas l’air trop méchant", rassure tout de même le coach français, qui n’a pas non plus sélectionné Eddy Sylvestre et Felipe Avenatti.

Le premier, arrivé à Sclessin en toute fin de mercato en provenance de Nice, ne semble pas encore être prêt tandis que le second revient de blessure et vient tout juste de reprendre l'entraînement. Obbi Oulare, lui, est bien là.

Par ailleurs, Samuel Bastien et Maxime Lestienne, de retour de blessure, sont également présents dans le groupe.

Le noyau (19 joueurs) : Bodart, Henkinet, Gillet, Fai, Jans, Vanheusden, Laifis, Dussenne, Gavory, Bokadi, Cimirot, Bastien, Raskin, Shamir, Carcela, Cop, Oulare, Lestienne, M.-A. Balikwisha. Maxime Jacques