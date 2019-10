Le Standard n'a pas pesé bien lourd face à Arsenal jeudi à l'occasion de la deuxième journée de l'Europa League (4-0). Gabriel Martinelli (14e, 16e), Joe Willock (22e) et Daniel Ceballos (57e) ont inscrit les buts des Gunners, qui sont en tête du groupe F avec six points.

A l'issue de cette cruelle défaite, Selim Amallah ne cachait pas sa déception tout en se révélant lucide sur la débâcle des Rouches.

"On a pris une leçon de réalisme et il n’y avait pas photo. On a vu ce que c’était le haut niveau. On a laissé jouer Arsenal dès l’entame du match et fatalement on a subi. Ils en ont marqué trois rapidement et cela nous a tués. On a été trop respectueux alors qu’on aurait dû leur montrer qu’on était là en leur rentrant dedans", analysait-il. Avant de poursuivre: "C’est une claque qui fait mal parce que le coach avait demandé de ne pas trop en ramasser vu que le goal average peut compter à la fin. Malheureusement, on n’y est pas parvenu. Le calendrier n’est pas facile pour nous, mais on va se remettre directement dedans pour se focaliser sur l’Antwerp où on devra tout donner."