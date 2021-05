Une altercation a éclaté après que le joueurs a reçu des crachats et des jets de bière.

Samedi soir, le climat était tendu à Sclessin où les supporters avaient pris soins de montrer leur mécontentement avec une multitude de banderoles accrochées aux grilles du stade. Tout le monde en prenait pour son grade, joueurs, dirigeants.



Quelques heures plus tôt, une réunion entre des représentants de la famille des Rouches et la direction liégeoise s'était tenue à la SL16.

Si aucun incident n'a été à déplorer, ce n'était malheureusement plus la même chanson après la cinquième défaite en six matchs de Europe Playoffs.



19e homme samedi soir, alors qu'il était totalement prêt pour ce qui aurait pu être sa dernière en Rouche, Selim Amallah a été le premier à reprendre son véhicule sur le parking du stade. Le Marocain, sans qui la saison des Liégeois auraient été encore plus pourrie puisqu'il était simplement l'homme le plus décisif avec 14 buts et cinq assists (il a largement contribué à la qualification en Europa League en début de saison), s'est alors arrêté au niveau de la grille du parking pour signer des autographes à des enfants.



Le ton est alors monté lorsque d'autres supporters lui ont fait part de leur mécontentement de façon très virulente. Les reproches et les critiques pleuvaient jusqu'à se transformer en insultes. Une altercation a alors éclaté après que le Standardman ait essuyé des crachats ainsi que des jets bière dans son véhicule.

Des actes plus que regrettables (en période covid qui plus est) qui font suite à l'affaire des œufs et de la farine jetés sur les voitures des joueurs au soir-même de la défaite 3-1 à Malines.



Ce n'était pas la première fois que des joueurs étaient trop facilement pris à parti à la sortie du parking puisque c'était déjà arrivé après le clasico perdu face à Anderlecht.