Leur première prise de parole était très attendue. Elle a lieu dans votre quotidien préféré. Quatre semaines après l’annonce du rachat du Standard, Josh Wander, le cofondateur de 777 Partners, et Juan Arciniegas, le directeur général (qui chapeaute les investissements sportifs de la société américaine et qui parle parfaitement français), ont accepté de répondre favorablement à notre invitation et de lever un coin du voile sur leurs ambitions à quelques jours de l’officialisation de leur statut de nouveaux propriétaires du Standard.

Lundi matin, au lendemain de la rencontre perdue par les Liégeois face à l’Union (1-3), à laquelle ils ont assisté, et quelques heures avant de prendre l’avion pour Vérone pour l’important match entre Hellas Vérone et le Genoa (défaite 1-0 des hommes d’Alexander Blessin), ils nous ont accordé un entretien de 30 minutes. Top chrono.