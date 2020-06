"Amoureux du beau jeu", "charmant mais rigoureux", "une communication très maîtrisée": à la découverte de Philippe Montanier à travers ses débuts comme entraîneur © Jérôme Noël Standard Nicolas Christiaens

Philippe Montanier est donc le nouvel entraîneur du Standard. Peu connu en Belgique, l'ancien gardien de but a pourtant entraîné trois clubs français proches de notre frontière, en commençant sa carrière de coach à Boulogne-sur-Mer, qu'il a emmené de la CFA (4e division française) à la Ligue 1 en cinq ans. De quoi laisser de bons souvenirs, forcément...



Jacques Wattez était président de l'USBCO (Union sportive Boulogne Côte d'Opale) en 2004. C'est lui qui, le premier, a misé sur Philippe Montanier comme entraîneur principal. "On avait commencé les années précédentes à nous professionnaliser mais lui confier les rênes de l'équipe nous a fait progresser car il venait du milieu professionnel, comme joueur puis adjoint. Son manque d'expérience comme T1 n'était pas un problème car il a commencé en CFA, au niveau amateur, et il a progressé au fur et à mesure, avec le club."



(...)