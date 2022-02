C’était une surprise de le voir aligné d’entrée lors du match d’ouverture de la Can face au pays organisateur. Moins de deux mois après une blessure à Louvain où une entaille de 15 centimètres sur le tibia fut proche d’anéantir ses rêves de Coupe d’Afrique des nations, Abdoul Tapsoba a réalisé le travail.

Un bilan satisfaisant malgré des capacités physiques réduites suite à une préparation tronquée à cause du choc avec Alex Runarsson. Joint au Cameroun avant le match pour la troisième place qu’il a disputé pendant 87 minutes et où les Étalons ont gâché une avance de trois buts, l’attaquant du Standard s’est confié sans éluder le moindre sujet.

Que ce soit sur la Can, son intégration en Belgique, ses rapports avec Mbaye Leye, la confiance octroyée par Luka Elsner et son avenir où il arrive en fin de contrat à Liège l’été prochain : son ton posé traduit une certaine maturité contraire à ses vingt ans. Et une volonté bien déterminée. "Je n’ai pas envie de partir mais j’ai besoin de jouer."