Battu, le Standard, quatorzième, ne cesse de plonger. Sa première période a été une purge.

Et la chute continue, lentement, sûrement. Ce dimanche matin, le Standard est quatorzième, dépassé par son adversaire du soir, Ostende, qui n’avait plus gagné à domicile depuis le 4 décembre. Il y a au moins une nouvelle positive : Zulte Waregem a été corrigé à Courtrai (5-0), et il reste à trois longueurs des Rouches.

(....)