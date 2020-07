En inscrivant un doublé en toute fin de rencontre face à Monaco, l’Urugayen a permis au Standard de renverser la tendance dans une rencontre où tout n’a pas été parfait. Et il est surtout devenu le meilleur buteur liégeois de la préparation, devant William Balikwisha (trois buts). Un statut loin d’être anodin pour l’attaquant de 27 ans, qui sort d’une première saison en rouge et blanc très compliquée.

"Tout le monde sait que les derniers mois n’ont pas été faciles pour moi, entre la blessure que j’ai connue à mon arrivée et la saison que j’ai prestée, pour laquelle je n’ai pas d’excuses" , avoue Avenatti, buteur opportuniste du pied droit suite à une récupération haute de Cimirot, puis de la tête sur un centre de Lestienne. "Mais cette saison, je peux prendre part normalement à la préparation et c’est un nouveau départ. Je me sens super bien en ce moment."

Enchaîner les buts lui fait un bien fou. "Pour un attaquant, c’est très important de trouver le chemin des filets, que ce soit à l’entraînement ou en match. On joue tous les jours pour ça. Je dois avouer que j’avais un peu perdu l’habitude de marquer. La saison dernière, je n’ai inscrit que deux buts et c’est dur à vivre pour un numéro 9. Être décisif durant la préparation me fait donc du bien. Cela veut dire quelque chose… et en même temps pas grand-chose car le plus important sera de répondre présent une fois que les matchs officiels auront commencé. Il nous reste trois semaines pour être prêts et nous sommes sur le bon chemin."