Libérés, délivrés ? Comme la Reine des Neiges, les Liégeois espèrent que l’acquisition presque mathématique du maintien, mercredi soir, va leur permettre de jouer de manière relâchée. “Mais il ne faut pas non plus aller dans l’extrême et se relâcher totalement”, prévient Luka Elsner.