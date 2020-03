"Nous avons connu un jour sans."

Cette phrase est sans doute celle qui a été le plus prononcée par les Liégeois en zone mixte, dimanche soir, après la défaite sur le score de 2-0 au Mambourg. Méconnaissables par rapport à leurs dernières sorties convaincantes face au Club Bruges, à Genk et contre l’Antwerp (7 sur 9), les Rouches ont sombré au Pays noir et ont une fois de plus montré à quel point il était compliqué pour eux d’être réguliers.

(...)