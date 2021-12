Il suffit de regarder les noms qui sont laissés chaque semaine en tribune pour se rendre compte que l’effectif liégeois est trop étoffé (plus quantitativement que qualitativement) à certaines positions que pour jouer uniquement des compétitions nationales. Encore plus depuis le retour des bannis, Noë Dussenne, Mehdi Carcela et Maxime Lestienne.

(...)