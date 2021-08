Si la Belgique a lancé sa carrière de joueur au Standard (195 matchs de 98 à 2001 et de 2004 à 2006) et celle de coach spécifique à l’Antwerp durant quatre ans, Vedran Runje est le plus belge des Croates. Alors que ses deux anciens employeurs du Royaume s’affronteront ce dimanche, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat à trois reprises (1999, 2001 et 2006) a quitté son pays de cœur pour vivre une nouvelle aventure au Portugal où il est devenu, à la demande de Sergio Conceição, le nouveau coach des gardiens du club portugais.