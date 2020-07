C’était il y a un mois jour pour jour, le 10 juin dernier, à 10 h : Philippe Montanier était officialisé comme nouveau coach par le Standard. Six jours plus tard, lors de sa présentation à la presse, le coach français livrait ses premiers mots dans son nouveau costume.

"Je compte tenir compte de l’ADN du club. Je veux m’appuyer sur ce qui a été fait et j’espère apporter mon expérience, ma touche personnelle et ma personnalité tout en étant sensible à l’aspect éducatif" , expliquait-il alors dans un sourire communicatif.

Un mois plus tard, ce sourire ne l’a pas quitté. Et les choses commencent à se mettre en place, petit à petit.