Les réactions après les matchs du Standard et de Charleroi au micro de RTL.

Charleroi- Gand

Ngadeu-Ngadjui : "Ça fait mal. On ne s'attendait pas à prendre ce but- là. Mais félicitations à Charleroi qui a su garder le score jusqu'à la fin. Ils ont profité de la seule occasion qu'ils se sont créées. On comptait vraiment sur cette Coupe mais on va maintenant se concentrer sur le championnat et l'Europa League."

Mehdi Bayat: "C'était un beau match. Physiquement , Charleroi a été exceptionnel. On va continuer à avancer dans cette compétition. On méritait plus que Gand ce soir. C'est un vrai soulagement."

Nicolas Penneteau : "La dernière action était difficile mais mes partenaires ont bien fait le boulot pendant tout le match. Deux équipes en forme s'affrontaient ce soir. On a joué face à une très grande équipe, c'est donc normal que ce soit un match serré. On devait gagner pour notre public parce qu'il est formidable."

Massimo Bruno : "C'est vrai que j'avais déjà marqué contre Gand. Mais le plus important ce soir, c'est ce but qui arrive en fin de rencontre. Toute l'équipe a fait un gros effort et méritait ce goal. C'était une grosse bataille, il y a eu beaucoup d’engagement et on a bien répondu. On savait que ça allait se jouer à rien. On voulait éviter les prolongations pour avoir du stress et de la fatigue en moins. On bat une très bonne équipe ce soir, qui plus est en 90 minutes. Gand est la meilleure équipe belge avec Bruges. On est forts mentalement, on l'a encore prouvé aujourd'hui."

Standard- Rebecq

Cyril Rosy : "Tout le monde était fier de jouer cette rencontre. Le score ne reflète pas le match , on n'a pas été ridicule. Nos familles et nos amis sont venus nous encourager. On s'est donnés à 100% et je pense que ça s'est vu. On encaisse deux goals pas mérités, on n'a pas été mauvais ce soir."

Arnaud Bodart: "Les quinze premières minutes étaient mauvaises. Il y a eu beaucoup de déchets. On n'aurait pas dû se mettre en difficulté. Le match était fini quand on a marqué le deuxième et troisième but. Mais chapeau à eux, ils sont venus ici sans peur, ils ont fait une belle prestation aujourd'hui. On ne les a pas sous-estimé, mais on se doit de faire beaucoup mieux qu'en première mi-temps. On va profiter de cette qualification."

Michel Preud'homme : "Ils ont commencé très fort, ils étaient enthousiastes. On a fait un match sérieux mais on leur a donné de la confiance après notre penalty manqué. On a fait le boulot, sans encaisser de but. On a stoppé toutes les contre-attaques.Il nous manque beaucoup de joueurs, d'où la rotation. On a eu le même problème la saison passée donc on essaie de les éviter cette année."