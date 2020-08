Le contraste est symbolique. Ce dimanche, Danny Vukovic, de retour d’une grave blessure, sera l’expérimenté capitaine de Genk du haut de ses 33 ans. Côté liégeois, c’est Arnaud Bodart, 22 ans, qui portera le brassard (suite aux absences combinées de Vanheusden et Bastien). Après être parvenu à s’imposer comme numéro un, là où les jeunes Limbourgeois Gaëtan Coucke et Maarten Vandevoordt ont échoué dans cette mission à la Luminus Arena. "Je ne cache pas que c’est toujours un plus de porter le brassard… même si, au final, cela reste une bande autour du bras", souriait le portier des Rouches, présent en conférence de presse ce vendredi.

(...)