"Bodart en Europe olé, olé". Les chants de la tribune 3 liégeoise en disent long. Encore une fois, Arnaud Bodart a été excellent ce mercredi, se montrant décisif sur le seul ballon qu’il a eu à négocier du match, en sortant à bon escient devant Kobayashi à un quart d’heure du terme, alors que le score était de 1-0. De quoi donner envie aux supporters de voir le portier de 21 ans être aligné face à Francfort dans une semaine. "Je n’ai pas entendu ces chants", souriait Preud’homme après le match. "Je vois ce que les gens voient… et aussi ce qu’ils ne voient pas. Je prendrai ma décision en temps voulu." En attendant, le gardien des Rouches reste très calme.

Arnaud, ça vous inspire quoi ces chants qui veulent vous voir jouer en Europe ?

"Cela fait plaisir évidemment de voir la tribune scander mon nom. Les supporters sont fantastiques et cela me motive à mouiller le maillot et à donner le meilleur. Peut-être suis-je devenu le numéro 1 dans leur coeur mais pas dans ma tête. Nous sommes trois, avec Vanja ( Milinkovic-Savic ) et Jean-François ( Gillet )."

Dans votre tête, vous avez aussi été costaud sur votre unique ballon du match.

"C’est clair que si j’avais pris ce but-là, j’aurais ragé. J’avais vraiment la rage de le stopper. J’ai plus joué au pied qu’à la main ce soir. C’est la seule fois du match où j’ai du me coucher et être décisif est motivant. J’avais envie d’aider l’équipe, je suis super content. On a gagné, on n’a pas encaissé. Je vais bien dormir."

Vous n’avez pas eu trop froid ? On vous a vu faire des exercices pour rester chaud.

"Le froid, c’est dans la tête. Il faut toujours essayer de se maintenir au chaud. Et puis on aura encore des températures plus froides dans les semaines à venir."

Le Standard a joué décontracté aujourd’hui. Un peu trop ?

"On est tombé sur un bloc bien organisé et nous n’avons pas mis assez de rythme pour les déstabiliser. Malheureusement, on a marqué très tôt… et très tard. Mais ce deuxième but a fait du bien. Il vient des pieds d’Obbi, en plus, à qui cela fait beaucoup de bien car on connaît tous ses problèmes physiques. Mais il a montré, comme Mehdi Carcela, qu’il avait la rage et que le coach peut compter sur tout le monde."

Gand se profile déjà dimanche.

"C’est un gros match et on adore les gros matches. La motivation est là. Le groupe a envie de bien jouer et de donner le meilleur. On abordera ce match avec la même ambition : prendre les trois points. Pour le même, nous sommes bien mais le championnat est long. Le premier objectif, ce sont les PO1. On doit continuer comme ça pour l’atteindre mais il peut encore y avoir de nombreux rebondissements. On va devoir éviter les coups de mou et être réguliers."