Il y a un peu plus d’une semaine, le Standard pensait tenir sa première victoire de la saison avant d’être rejoint dans les derniers instants. À Waregem, les Rouches semblent s’être inspirés de cette fin de rencontre cruelle pour aller forger un résultat qui leur échappait sur ce terrain depuis plus de cinq ans. "On savait qu’on n’avait plus gagné ici depuis longtemps, c’est désormais chose faite", lançait Arnaud Bodart. "C’est en fait le même scénario que face à Genk mais dans l’autre sens (rires)."

En seconde période, les Liégeois ont tout de même souffert et leur dernier rempart a évité une égalisation plus précoce avec cet arrêt décisif face à Berahino. Une intervention que le gardien rouche a célébrée. "Ce n’était pas vraiment une célébration mais plus un geste pour donner un boost moral à mes équipiers car on était dans le dur à ce moment-là. Ils sont là pour moi et inversement. Cela n’a pas empêché l’égalisation de tomber plus tard."

Mais à force d’abnégation, les équipiers de Bodart ont finalement réussi à faire pencher la balance de leur côté. "Je suis vraiment satisfait de la mentalité que nous avons affichée. Encore une fois, et j’en suis persuadé, si nous l’affichons à chaque match, nous pourrons alors réaliser de grandes choses."

Le Standard a également bien été aidé par l’apport de son banc avec cet assist de Dönnum pour Tapsoba. "Je suis content pour Tapso, son travail est récompensé. Quant à Aron, on a vu ce qu’il pouvait nous apporter. Quand il aura le ballon, il nous fera du bien."