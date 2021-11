"Je n’aurais pas pu imaginer cela à l’avance. Quand on est jeune, on espère d’abord être professionnel un jour", expliquait le gardien après la rencontre. "Mais de là à arriver à 100 matches, c’est juste génial. Je veux multiplier ce nombre à l’avenir. le monde sait que c’était mon rêve d’enfant de jouer pour ce club."

Son maillot floqué 100, Arnaud Bodart l’a reçu des mains d’une légende de Sclessin : Christian Piot. "Je le connais assez bien, c’est un chouette mec et quelqu’un qui a fait de grandes choses au club. C’est un honneur."

Malheureusement, ce match spécial ne s’est pas soldé par une victoire. "Mais on n’a pas perdu", relativise Bodart. "Le stade était derrière nous en fin de match et cela a fait plaisir. Je suis persuadé que le positif amène le positif. On va construire ensemble et de meilleurs jours vont arriver. La chance va tourner", terminait le capitaine liégeois.