Après l’officialisation de sa prolongation de contrat ce matin, Arnaud Bodart s’est présenté en conférence de presse en cette fin de matinée. C’est évidemment avec le sourire que le portier de 23 ans s’est présenté face à la presse.

De son côté, Mbaye Leye ne cachait pas non plus sa satisfaction de voir son dernier rempart rempiler à Sclessin. "Il fait partie de ces leaders positifs dont je parle depuis le début. Arnaud est notre vice-capitaine, il est très important pour le club et est un exemple pour tous les autres jeunes. J’espère que cela va suivre pour Nicolas Raskin et Hugo Siquet car j’estime qu’ils doivent encore rester un an au Standard avant de franchir un palier."

Ce dimanche, les Standardmen affronteront l’Antwerp qui a loupé son départ avec un zéro pointé. "Cela ne veut rien dire, on est encore en période de rodage et il ne suffit souvent que d’un déclic. A nous de faire en sorte que ce dernier ne survienne pas ce dimanche", assure Bodart.

Pour ce troisième match de la saison, Mbaye Leye peut compter sur un groupe au grand complet (à l’exception de Bope Bokadi qui poursuit sa rééducation) puisque Selim Amallah a repris en milieu de semaine et s’est entraîné normalement.