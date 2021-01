Pour la première fois depuis la fin du mois de novembre et un partage blanc sur la pelouse d’Anderlecht (0-0), Arnaud Bodart a terminé une rencontre sans encaisser. De quoi lui donner le sourire. "Cela fait un bien fou, c’est certain. J’aurais aimé que ce soit le cas déjà la semaine dernière mais bon, la victoire prime sur tout le reste", expliquait le gardien liégeois après la rencontre.

Tout en étant conscient que le Standard a bénéficié de circonstances favorables avec cette barre et ce poteau du Cercle qui n’ont pas terminé au fond de ses filets. "Dans le foot, il faut de la réussite. Elle nous avait manqué en fin d’année. On était punis sur peu d’occasions mais elle est de retour."

Et elle permet aux Rouches de signer un six sur six très bénéfique au classement vu les défaites de leurs concurrents directs (Charleroi, Genk, Anderlecht). "C’est très serré. Quand ça n’allait pas, on ne regardait pas le classement, on voulait renouer avec la victoire. C’est chose faite. On s’est replacés mais de gros matchs nous attendent ; ça peut aller vite. On doit continuer sur cette lancée."

Tout en améliorant le contenu. "Sur le but, on a vu ce que le coach voulait voir. On a utilisé la verticalité et cela nous a permis de nous retrouver en situation de but très rapidement. On a aussi retrouvé l’efficacité qui était la nôtre en début de saison même s’il est clair que ce n’était pas notre meilleur match. Mais en ce moment, la manière, on s’en fout un peu. On a perdu des matchs avec la manière donc c’est mieux dans ce sens-là."

"Le top 4 ? On garde notre objectif en tête"

Consistant défensivement dans le système de Mbaye Leye, Nicolas Gavory retrouve ses sensations avec un rôle plus défensif en construction, où il se replace dans une défense à trois : "Cela fait du bien au moral de débuter cette nouvelle année avec un six sur six, vu la situation délicate dans laquelle nous étions. Mais ce n’est que le début, il faudra continuer dans cette dynamique. On vient d’enchaîner deux belles opérations ; c’est un peu fou mais c’est ce qui fait la beauté du foot. On a toujours notre objectif en tête (NdlR : le top 4) et on ne l’oublie pas. Certains nous avaient presque condamnés mais on essaye de relever ce défi."