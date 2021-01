Il fut un temps pas si lointain où chaque après-match récompensait Arnaud Bodart en tant que meilleur joueur liégeois sur le terrain.

Mais depuis le début de l’année, le portier ne focalise plus l’attention même s’il se montre toujours aussi décisif, comme dimanche en fin de match devant Lukasz Teodorczyk. "Mais si on parle moins de moi, c’est tant mieux. Cela veut dire que les choses vont bien", sourit le portier liégeois. "J’ai moins de boulot ces dernières semaines mais je continue à faire mon job quand l’équipe en a besoin."

Une équipe qui a retrouvé son âme. "Quand la confiance collective revient, les victoires s’enchaînent", analyse-t-il. "Prenons l’exemple des matchs face à Saint-Trond et Mouscron : ce n’était pas nous. On était tétanisés et on faisait des erreurs qu’on ne fait pas habituellement. On avait à cœur de faire un résultat pour Philippe Montanier mais cela nous a mis une pression supplémentaire."

Une pression qui semble s’être envolée depuis l’arrivée de Mbaye Leye. "On revoit le Standard conquérant et solide du début de saison mais pourtant, peu de choses ont changé. La philosophie de jeu est assez semblable depuis Michel Preud’homme et la ligne de conduite reste la même. Mais Mbaye a apporté sa fraîcheur et sa compréhension du foot moderne, qu’il a quitté il y a peu. Il sait ce que c’est d’être à notre place et il a ramené la grinta."

Qu’il faut désormais garder peu importe les circonstances. "On ne va pas se contenter de ce qu’on a fait et garder la motivation intacte."